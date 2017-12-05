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Ürkmezer, Engelli Çocuklarla Futbol Oynadı

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Ürkmezer, Engelli Çocuklarla Futbol Oynadı
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Ürkmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen...

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Ürkmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte engelli çocuklarla futsal karşılaşmasında bir araya geldi.

Safranbolu GHSİM koordinesinde Safranbolu Kaymakamlığı Proje Ekibi ile birlikte "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" teması ile dünya engelliler günü kapsamında Safranbolu'da bulunan engelli çocuklar ve Safranbolu Daire Amirleri arasında futsal müsabakası yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Özden, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Daire amirleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan Genç BJK üyeleri, engelli çocuklardan kurulan takımla oynadıkları futsal karşılaşmasında hoşça vakit geçirdiler.

Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Ürkmezer, böylesi güzel etkinliklerde yer almaktan, özel çocuklarla ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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