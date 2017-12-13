Ürkmezer, Safranbolu İsale Hattı Ve Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden Safranbolu isale hattı ve arıtma tesisi...

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı devam eden Safranbolu isale hattı ve arıtma tesisi inşaatında incelemede bulundu.

DSİ 234. Şube Müdürü Yasin Devrim ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Ürkmezer ana su kaynağını arıtma tesisine bağlayan ana isale hattı çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Ürkmezer, "Her gün biraz daha büyüyen ve gelişen ilçemizin temiz su ihtiyacını uzun yıllar boyunca çözecek olan projemizde çalışmalar son hız ile devam ediyor. Burada yapılan çalışmalar dolayısıyla son bir ay içerisinde zorunlu olarak su kesintisi olmaktadır ancak Safranbolu'ya kâfi gelmeyen su arıtma ve depolama tesislerinin de bir an evvel çok daha büyük sıkıntılara meydan vermeden yenilenmesi gerekmektedir. Devlet Su İşleri yaklaşık 26 milyon liralık bir yatırımla Hızar Kaynağı kaynağından Safranbolu'daki vatandaşların daha sağlıklı ve temiz su içebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışma yaklaşık bir yıl içerisinde bitirilecek. Bununla birlikte ana isale hattındaki çelik boruların döşenmesi işi bitmek üzere. Vatandaşlarımızın kullandığı suları sağlayan ana hat böylece asbestli borulardan kurtulacak ve tamamıyla çelik borulardan geçici olarak belediye arıtma tesisine ve bir yıl içinde de yeni yapılan modern arıtma tesisine gelecek." dedi.

Özellikle Safranbolu'nun yukarı mahallelerinden içme suyu ile ilgili şikâyetler geldiğini de Ürkmezer, "Bu vesile ile onların da önüne geçmiş olacağız. Yani sularımız çok daha temiz akacak. Tabii ki bu çalışma bununla sınırlı değil. Daha önce söylediğimiz gibi çok büyük bir proje. Arıtma Tesisi inşaatımız tamamı ile faaliyete geçene kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Bu tesisimiz faaliyete geçtikten sonra Safranbolulu vatandaşlarımız çok daha temiz bir suya sürdürülebilir bir şekilde kavuşacaklar. " ifadesinde bulundu.

Vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını isteyen Ürkmezer, devletin Safranbolu'ya DSİ vasıtasıyla çok büyük bir yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.