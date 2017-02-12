Urla’da Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi

Urla Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde, kadınların yanı sıra çocuklar için de hak temelli eğitimler başladı.

Urla Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde, kadınların yanı sıra çocuklar için de hak temelli eğitimler başladı.

Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nce aile içi şiddeti önleyici farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Mahallelerde kadın katılımcılarla yürütülen çeşitli hak temelli eğitimlerin yanı sıra çocuklarla da hak temelli eğitimlere başlandı. Merkez sosyoloğu tarafından yürütülecek olan eğitim programı 13 hafta sürecek. Eğitimlerde "toplumsal cinsiyet eşitliği", "aile ve alternatif bakım", "şiddet", "eğitim, çevre, demokrasi", "sağlık, katılım, ayrımcılık" gibi konu başlıkları yer alacak. Konular oyunlar ve aktiviteler aracılığıyla işlenecek ve çocukların aktif katılımı sağlanmaya çalışılacak. Çocukların düşünme ve öğrenme tarzlarındaki farklılıkları esas alarak, deneyimsel öğrenme metodu ile yürütülecek olan eğitimle çocuklarda toplumsal cinsiyet alanında farkındalık geliştirilmeye çalışılacak.