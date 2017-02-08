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Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cihan’dan ’Sigara’ Uyarısı:

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Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cihan’dan ’Sigara’ Uyarısı:
Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cihan, sigara kullanımının mesane ve böbrek kanserine bağlı ölüm riskini arttırdığını belirterek,...

Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cihan, sigara kullanımının mesane ve böbrek kanserine bağlı ölüm riskini arttırdığını belirterek, her yıl 6 milyon insanın sigaranın sebep olduğu hastalıklar ile hayatını kaybettiğini söyledi.

Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cihan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Sigaranın insanlarda en sık görülen kanser sebebi olduğunu kaydeden Cihan, her yıl 6 milyon insanın sigara içmenin veya pasif içiciliğin sebep olduğu hastalıklar ile hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyar insanın sigara kullandığı hatırlatan Cihan, "İnsanlarda sigara sıklıkla kalp damar sistemi ve akciğer hastalıkları veya kanser gelişimi yolu ile ölüme sebep olur. Sigara içeriğindeki "Nitrozamin, Bifenil ve Arilamin" isimli maddeler sebebi ile üriner sistem için toksin ve kanserojen etkiler gösterir. Sigara içiminin mesane kanseri oluşumu ile direkt ve güçlü bir ilişkisi olduğu, böbrek kanseri gelişimi ile de yine ilişkili olduğu bilinmektedir. Sigara içen ve içmeye devam eden kişilerde içmeyenlere göre mesane kanserine yakalanma riski 3,4 kat, mesane kanserinden ölüm riski 1,5 kat oranında artmaktadır. Sigara içmeyi bırakma durumunda ise bu risk oranları düşmektedir. Bu riskler aynı şekilde daha zayıf oranlarda da olsa böbrek kanserleri içinde geçerli olduğu gözlenmiştir" dedi.

Sigara kullanımının mesane kanseri için en büyük tehlike olduğunun altını çizen Op. Dr. Cihan, "İdrarda kan görülmesi mesane kanserinin en yaygın belirtisidir. Mesane kanseri genelde ağrısız ve sinsi bir kanser türüdür. Eğer idrarda kan ya da idrar kahverengiye dönmüşse mesane kanseri olma riski yüksektir. Tütün kansere neden olan kimyasalları barındırdığından dolayı mesane kanserini tetikler. Uzun yıllar sigara kullanan kişilerde kansorejen maddeler kan dolaşımına geçer ve idrara böbrekler tarafından süzülür. İdrar için depo görevi üstlenen mesane art arda bu zararlı kimyasallara maruz kalır ve bu durum mesane kanserine yol açabilir" ifadelerini kaydetti.

Mesane kanseri olan hastaların mutlak suretle sigarayı bırakması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Cihan sigarayı bırakmanın mesane ve böbrek kanserine bağlı ölüm risklerini azaltacağını belirtti. Sigara içilen bir ortamda dumanı solumanın dahi sakıncalı olduğunu aktaran Op. Dr. Cihan, bu nedenle sigara içilen ortamlarda bulunmaktan sakınılması gerektiğinin altını çizdi.

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