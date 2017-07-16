Uşak 15 Temmuz’da Yine Meydandaydı

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. 15 Temmuz şehitler meydanında düzenlenen geceye binlerce Uşaklı katıldı.

Saat 22:00'da Uşak Belediyesi önünde toplanan kortej 15 Temmuz şehitler meydanına kadar mehteran eşliğinde yürüdü. Buradaki çeşitli konuşmalar yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde salalar verildi. Alana kurulan ekrandan 15 Temmuz gecesi yaşananlar tekrar izlendi, geceyle alakalı çekilen klipler ve çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede vatandaşa etli pilav, tarhana çorbası ve dondurma ikram edildi.

Burada konuşan Uşak Valisi Salim Demir, "15 Temmuz darbe girişimi insanımızın geleceğine yönelik, insanımızın devletine yönelik, insanımızın mukaddesatına yönelik çok ciddi geleceğe vakıf amaçlarla gayelerle yapılmış bir girişimdir" dedi. Vali Demir konuşmasına şu ifadelerle devam etti; " Tek amacı vardı tek cümleyle şöyle ifade edeyim. Darbe Türkiye'yi işgal edilebilir bir ülke haline getirmek için yapıldı. Eğer bu darbe yaşanmış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerideki ve dışarıdaki hainlerin ortak girişimiyle işgal edilecekti. Ancak yüz yıllık, bin yıllık kahramanlıklarımızdan birini de o gece yine şanlı Türk milleti gerçekleştirdi ve o gecenin sabahı olan 16 Temmuz sabahında devletini ve milletini kazanmıştı. Şehitlerimiz vardı gazilerimiz vardı ancak devletimiz bakiydi milletimiz bakiydi. Böyle necip bir milletin ferdi olduğum için gururlu ve sevinçli olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Uşak'ta bu kadar coşkulu bu kadar yoğun bir katılımla birliğimizi, beraberliğimizi gerçekleştirdiğimiz için sizlere ayrıca devletimiz, milletimiz adına şükranlarımız sunuyorum. Bizim devlet geleneğimizde her şey feda edilir ancak devletimiz ve milletimizin birliği beraberliği feda edilemez. İşte bunu 250 şehidimiz, 2200 gazimiz ile yine o gece sizler gösterdiniz. Yeniden sizlere şükranlarımızı arz ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz için sizlerle beraber Uşak'ta uşak ortak paydasında hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcınız olsun."

Gecede, annesi 28 Şubat'ta baş örtüsünden dolayı memurluktan ihraç edilen ve 7 yıl sonra ancak görevine dönebilen, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün ecdada mektup yarışmasında 13-17 yaş kategorisinde Uşak birincisi olan Alime Süeda Erol dereceye giren mektubunu okudu. Erol'un mektubu beğeniyle dinlendi ve büyük alkış aldı.

Programın ilerleyen saatleri renkli olaylara sahne oldu. Bu gece evlenen Mehmet ve Sibel Ergül çifti meydana geldi ve sahneye çıktı. Bunu gören Vali Salim Demir ve eşi ile Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi sahneye çıkarak çifti kutladı ve fotoğraf çektirdiler.