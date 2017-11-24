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Uşak Belediyesi Ağaçları Bakıma Aldı

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Uşak Belediyesi Ağaçları Bakıma Aldı
Uşak Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, yeşil bir Uşak için sürdürdüğü hizmet kapsamında ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, yeşil bir Uşak için sürdürdüğü hizmet kapsamında ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Sonbaharın gelişiyle Uşak Belediyesi Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince, cadde kenarlarında ve parklarda bulunan ağaçların budama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kaldırımlarda, Orta kaldırımlerde ve parklarda bulunan ağaçların daha sağlıklı bir form vermek ve çiçeklenmenin miktarı ve kalitesini yükseltmek için çalışmalarına devem ediyor. Gerçekleşen budama işlemlerinde; elektrik tellerine uzanan,kuru ağaç dalarını budama çalışmaları sürüyor.

Uşak Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen bu çalışmalar şehrin merkezi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Tiritoğlu Parkında da ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

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