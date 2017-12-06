Uşak Belediyesi’ne Ait Araçların Lastikleri Kesildi

Uşak Belediyesi'ne ait 5 aracın tüm lastikleri sabaha karşı kesildi.

Uşak Belediyesi'ne ait 5 aracın tüm lastikleri sabaha karşı kesildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir şüpheli Uşak Belediyesi'ne ait toplam 5 aracın lastiklerini bıçakla keserek kayıplara karıştı. Polisin çevre esnaf ve mobese kameralarını incelemesi sonucu kısa sürede şüpheli B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Sabotaja uğrayan araçlardan biri engelli nakil aracı diğer 4 araç ise birimlere ait hizmet aracı olduğu öğrenildi.