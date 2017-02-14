Uşak Jandarmasından Kaçak Kazı Operasyonları

Uşak Jandarması 2 günde 3 farklı bölgeye yaptığı operasyonlarda kaçak kazı yapan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Uşak Jandarması 2 günde 3 farklı bölgeye yaptığı operasyonlarda kaçak kazı yapan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gelen ihbarlar üzerine Ulubey Aksaz ve İnay köyü, Uşak merkez Selvioğlu köyünde 1. derece SİT alanında kaçak kazı yapan toplam 8 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kazılarda kullanılan muhtelif kazı malzemelerine de el koyan jandarma, şüpheliler hakkında adli süreç başlattı.