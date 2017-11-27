  • BIST 105.209
  • Altın 163,028
  • Dolar 3,9183
  • Euro 4,6774
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festival’inin Jürisi Açıklandı

» »
Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festival’inin Jürisi Açıklandı
4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, 12-13-14 Aralık tarihlerinde Uşak Üniversitesi'nde düzenlenecek.

4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, 12-13-14 Aralık tarihlerinde Uşak Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 12-13-14 Aralık tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin başvuru süresi, kısa filmcilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Yarışma ve ödül sayısını arttıran ve ön elemeyi geçen filmlere telif ödeme kararı alarak Türkiye'de bir ilke imza festivale bu yıl 300 film başvurdu. Geçtiğimiz yıla göre başvuru sayısında yüzde yüz artış yakalayarak dört yıldır süregelen ivmeyi devam ettiren Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin bu yılki ana seçici kurul üyeleri de açıklandı. Önceki yıllarda akademisyen, yönetmen, eleştirmen, oyuncu ve kısa filmci üyelerle beş kişide tutulan jüri sayısı bu yıl diğer sanat disiplinlerinden iki üyeyle yediye çıkartıldı. "Adı Efsane" dizisi ve "Troas" oyunuyla büyük beğeni toplayan tiyatro sanatçısı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun dikkat çektiği jüride Türkiye'nin tek gerçeküstü sinemacısı yönetmen Tan Tolga Demirci, Sinema Yazarları Derneği üyesi Rıza Oylum, Short of the Week platformunda gösterime giren ilk Türk filmi "Asfalt"ın yönetmeni kısa filmci Süleyman Demirel ve İran sineması üzerine çalışmalarıyla tanınan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Sabire Soytok yer alıyor. Diğer disiplinlerden jüriye katılan isimler ise ödüllü seramik sanatçısı ve Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Şirin Koçak Özeskici ile "Kimdir Bu Mitat Karaman" adlı yeni romanı geçtiğimiz ay Can Yayınları'ndan çıkan, yazar-senarist Doğu Yücel.

Ön eleme sonuçlarının önümüzdeki hafta belli olacağı, takip eden günlerde ise 75 filmin gösterimi ile atölye, MasterClass, retrospektif, söyleşileri kapsayan 12 etkinliğin yer alacağı programın duyurulacağı festivalin iki yarışmasında toplam 12 ödül verilecek. Lisans öğrencilerine açık Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda En İyi Kurmaca, En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma ve En İyi Deneysel ödülleri takdim edilirken, lisans öğrencileri haricinde herkese açık olan Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Ses ve En İyi Oyuncu dallarında finalistler Kanatlı Denizatı Ödülü için yarışacaklar. 12-13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi'nin salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Karaçanta, 2017 Yılını Değerlendirdi27 Kasım 2017 Pazartesi 13:43
  • ’Keçe’ Kadınların Elinde Hayat Buluyor27 Kasım 2017 Pazartesi 13:38
  • Genetikte Güncel Tedaviler Sempozyumu Esogü’de Gerçekleşti27 Kasım 2017 Pazartesi 13:38
  • Başkan Öztürk’ün Mutlu Günü27 Kasım 2017 Pazartesi 13:38
  • Aytmatov Uludağ Üniversitesi’nde Anılıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 13:33
  • "Asrın Destanı Başbuğ, Alparslan Türkeş" Şiir Yarışmasına Büyük İlgi27 Kasım 2017 Pazartesi 13:28
  • Başkan Toltar, Horasanlılarla Bir Araya Geldi27 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • Uçuruma Kaydıran Off-road Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı27 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • Başkan Karaosmanoğlu Bir Gününü Gölcük’e Ayırdı27 Kasım 2017 Pazartesi 13:13
  • Bilecikspor Haftayı Kayıpsız Geçti27 Kasım 2017 Pazartesi 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti