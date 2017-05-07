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Uşak Kötü Gün Dostu Hemşireleri Unutmadı

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Uşak Kötü Gün Dostu Hemşireleri Unutmadı
Uşak'ta Hemşireler Günü nedeniyle, Atapark Çayzade'de kahvaltılı bir program yapıldı.

Uşak'ta Hemşireler Günü nedeniyle, Atapark Çayzade'de kahvaltılı bir program yapıldı.

Hemşireler Günü nedeniyle, Uşak Atapark Çayzade'de düzenlenen programda, sağlık hizmeti sunan hemşireler kahvaltıda buluştu ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Uşak Valisi Ahmet Okur, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Milletvekili Alim Tunç, İl Sağlık Müdürü Dr. Alper Cem Ünal, Uşak İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Yalçın Atlı ve hemşirelerin yer aldığı kahvaltılı etkinliğe yoğun bir katılım oldu.

Uşak Belediyesi'nin sponsorluğunda yapılan kahvaltının ardından bir konuşma yapan Uşak Valisi Ahmet Okur, hemşireliğin önemli ve insanlığa faydası olan bir meslek olduğunu belirtti. Kentte sağlık yatırımlarının her geçen gün arttığını ve gelişimin sürdüğünü dile getiren Uşak Valisi Ahmet Okur, "Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, insan sevgisiyle dolu, şefkat, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor ama onurlu ve kutsal bir meslektir. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları mesleklerinin ne denli önemli olduğunun bilincinde olan ve mesleklerini her türlü zor koşullarda dahi büyük bir özveriyle icra eden tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin hafta ve günlerini kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, hemşireliğin tüm insanlık için önemine değindi. Cahan, "Her şeyin başı sağlıktan geçiyor. Sağlıklı bir toplum için de doktorlarımız ve hemşirelerimiz ve diğer sağlık görevlilerimiz büyük önem taşıyorlar. Sadece günümüz için değil, geçmişte de hemşirelik mesleğinin ayrı bir yeri vardı. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir mücadeleye giren milletimiz, cephede askerimizin en büyük destekçisi olan hemşirelerimize ayrı bir önem vermektedir. Yaralandığımızda veya hastalandığımızda onların gösterdikleri ilgi ve şefkatle tekrar sağlığımıza kavuşuyoruz. Dostun iyisi kara günde belli olur derler. Bu bakımdan hemşirelerimiz, hep kötü günlerimizde, bizimle kederlerimizi paylaşıyorlar. Ayrıca doğumdan ölüme kadar sağlığımız için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Hepsine insanlık adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uşak Milletvekili Alim Tunç da, bugüne kadar bir çok hemşireyi yetiştirdiğini ve mesleğe kazandırdığını ifade etti. Tunç, tüm hemşirelere çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan konuşmaların akabinde, çiçek ve hediyeleşme töreni yapıldı. Ayşe Bozkurt, Hülya Işık, Suzan Tayan ve Fatma Yıldırım'a günün hatırası için çiçek takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekimiyle, Hemşireler Günü etkinliği sonlandırıldı.

Uşak Kötü Gün Dostu Hemşireleri Unutmadı

Uşak Kötü Gün Dostu Hemşireleri Unutmadı

Uşak Kötü Gün Dostu Hemşireleri Unutmadı

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