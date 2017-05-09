Uşak Merkezli Fetö Operasyonunda 14 Kişi Gözaltına Alındı

Uşak merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik süren soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak, İstanbul, İzmir ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi. Örgütün özel eğitim şirketlerinin ideolojik yapısına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10'u erkek toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
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