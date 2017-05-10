Uşak Polisi Uyuşturucu Tüccarlarına Göz Açtırmadı

Uşak polisi son 4 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 103 olayda 37 kişinin tutuklanmasını sağladı.

Uşak polisi son 4 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 103 olayda 37 kişinin tutuklanmasını sağladı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi, her türlü suç ve suçluların tespiti ve yakalanması kapsamında göz dolduran çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Son 4 ayda yapılan çalışmalar kapsamında 495 Kilo 296 gram esrar, bin 25 gram metamfetamin, 94.25 gram bonzai, 248 adet uyuşturucu nitelikli hap, 7.2 gram eroin, 6 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ilk 4 ayda meydana gelen 103 olayda 204 şahıs yakalanırken, 37'si tutuklandı.