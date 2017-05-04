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Uşak Sigorta Pazarı Yeniden Hizmete Açılıyor

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Uşak Sigorta Pazarı Yeniden Hizmete Açılıyor
Uşak'ta bir süredir tadilat nedeniyle kapalı olan sigorta pazarı, tekrar hizmet vermeye başlıyor.

Uşak'ta bir süredir tadilat nedeniyle kapalı olan sigorta pazarı, tekrar hizmet vermeye başlıyor.

Kemalöz Mahallesi'ne yeni yapılan kapalı pazar yerinin cumartesi günleri açılmasından dolayı, günü perşembeye alınan sigorta pazarı, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü esnafa ve tüketicilere tekrar kapılarını açacak.

Daha önce kanalizasyon altyapısının yetmemesi ve oluşan kötü koku nedeniyle tadilata alınan sigorta pazarında, altyapı güçlendirme çalışması tamamlandı. Pazaryerinin üst yapısı beton ve asfaltla güçlendirildi.

Sigorta pazarının tekrar açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "En başından beri burada tadilat yapılması gerektiğini ifade ettik. Cumartesi günleri kurulan pazaryerinde kanalizasyon nedeniyle çok kötü kokular geliyordu ve bu bölgede ikamet edenler rahatsız oluyordu. Ekiplerimiz yapılabilecek en kısa sürede çalışmayı tamamladılar. Yarın pazarımız tekrar hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Sigorta pazarının gününün perşembeye çekilmesiyle ilgili bilgi veren Cahan, "Kemalöz Mahallesine büyük bir pazar yaptık ve hizmete açtık. Şu anda Kemalöz pazarımız, cumartesi günleri açılıyor ve vatandaşımızın her geçen gün giderek artıyor. Kemalöz pazarımız zamanla daha fazla tüketici çekmeye başlayacak. Sigorta pazarımız ve Kemalöz bir birine yakın olduğu için ikisini aynı gün açmak yerine, farklı günlerde karar kıldık. Çünkü perşembe günü pazara gidemeyen bir vatandaş, 2 gün sonra kurulacak olan Kemalöz'ü bir alternatif olarak değerlendirsin istedik. Bu sayede hem vatandaşımız hem de esnafımız için avantaj sağladık. Her iki pazarımız da hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Uşak Sigorta Pazarı Yeniden Hizmete Açılıyor

Uşak Sigorta Pazarı Yeniden Hizmete Açılıyor

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