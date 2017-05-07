  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Uşak’ Ta Türk Gelenekleri Yaşatıldı

» »
Uşak’ Ta Türk Gelenekleri Yaşatıldı
Uşak Ülkü Ocakları, Türkçülük Günü nedeniyle Atapark'ta eski geleneklere uygun Yörük çadırı kurdu ve vatandaşın ziyaretine açtı.

Uşak Ülkü Ocakları, Türkçülük Günü nedeniyle Atapark'ta eski geleneklere uygun Yörük çadırı kurdu ve vatandaşın ziyaretine açtı.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Yörük çadırını ziyaret ederek, Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanı Ali Mutlu'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ülkü Ocakları Uşak Şube Başkanı Ali Mutlu, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle, 6 ve 7 Mayıs günleri arasında bir dizi etkinlik yapacaklarını söyledi. Mutlu, seminer, güreş, halat çekme, ok atma ve bilek güreşi etkinliklerinin yapılacağını belirterek, "Türkçülük Günü'nü bir Türk'e yakışır şekilde kutlamak istedik. Burada çadırımızı kurduk ve eski geleneklerimizi yaşatma noktasında faaliyetlerimiz olacak. Türklük bilinci, her zaman var olacak ve bizi biz yapacak yegane unsurumuzdur" dedi.

Uşak’ Ta Türk Gelenekleri Yaşatıldı

Uşak’ Ta Türk Gelenekleri Yaşatıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ato Eğitim Ve Kültür Vakfı Hedef Değiştirdi07 Mayıs 2017 Pazar 13:23
  • Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2017 Grup Yarışması07 Mayıs 2017 Pazar 13:18
  • Nazlı Çelik, Atatürk Üniversitesinde Söyleşide Bulundu07 Mayıs 2017 Pazar 13:18
  • Dilovası’nda Anlamlı Seminer07 Mayıs 2017 Pazar 13:18
  • Modern Yaşamda Kanser İçin Yapılması Gerekenler07 Mayıs 2017 Pazar 13:18
  • Eruhluların Tiyatro Keyfi Sürüyor07 Mayıs 2017 Pazar 13:13
  • İsmetpaşa’ya Bisiklet Ve Motosikletle Girenlere Ceza Yağdı07 Mayıs 2017 Pazar 13:13
  • Uşak’ Ta Türk Gelenekleri Yaşatıldı07 Mayıs 2017 Pazar 13:13
  • Uşak Kötü Gün Dostu Hemşireleri Unutmadı07 Mayıs 2017 Pazar 13:13
  • Disiplinlerarası Proje Pazarı Başladı07 Mayıs 2017 Pazar 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti