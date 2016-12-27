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Uşak Ülkü Ocakları Medine’yi Ziyaret Etti

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Uşak Ülkü Ocakları Medine’yi Ziyaret Etti
Uşak Ülkü Ocakları rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Medine'yi evinde ziyaret etti, aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

Uşak Ülkü Ocakları rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Medine'yi evinde ziyaret etti, aileye çeşitli yardımlarda bulundu. Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi de aileye yardımcı olmak adına 10 gün boyunca üçer kişilik gruplar halinde aliye ziyaret edecek. Grup ev işlerinin yanı sıra Medine'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve güzel vakit geçirmesi için uğraş verecek.

Uşak Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi Başkanı Hilal Kırmalı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "Biz Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi olarak bugün memleketimizde kanser hastası olan Medine kardeşimize ziyarete geldik. Elimizden geldiği kadar maddi manevi her türlü yardımı kardeşimize ailemize yapacağımıza buradan söz veriyoruz. Bütün Uşak halkını, sivil toplum kuruluşlarını, parti mensuplarını bu aileye yardıma çağırıyoruz. Ölümlü dünyada bir gün bizimde başımıza gelebilir o yüzden herkesi sağduyulu olmaya çağırıyoruz" dedi.

Uşak Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Mutlu Medine'yi ziyaretinde baba Turgay Çalışkan ile hasbihal etti. Babaya ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyleyen Mutlu şöyle konuştu; " Ülkü Ocakları her şeyden önce insani ve vicdani bir oluşumdur. Bizler insana yaşat ki devlet yaşasın diyen bir ecdadın torunları olarak insanımıza mazlumumuza sahip çıkmak zorundayız. Bugün tüm dünyada mazlumların sesi olan, mazlumlara yardımcı olan büyük Türk Milleti kendi yanı başındaki insanını da görmek zorundadır. Bunların hassasiyetine de dikkat etmek zorundadır. Biz de Uşak Ülkü Ocakları olarak yanı başımızdaki ihtiyacı olan yanı başımızda hasta olan yanı başımızda derdi olan bütün kardeşlerimizin yanında olmaya çalışacağız. Çünkü biz Uşak Ülkü Ocakları olarak bir sivil toplum örgütüyüz bu anlamda elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar insana ve insanlığı faydalı olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Baba Turgay Çalışkan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uşak Ülkü Ocaklarına teşekkür etti.

Küçük Medine henüz 3,5 yaşında ve beynindeki tümör ile yaklaşık bir yıldır savaşıyor. Birçok hastaneye gidip ameliyatlar olan Medine yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle evine gönderildi. Aile bu süreçte zor durumda kaldı ve yardım istiyor.

Uşak Ülkü Ocakları Medine’yi Ziyaret Etti

Uşak Ülkü Ocakları Medine’yi Ziyaret Etti

Uşak Ülkü Ocakları Medine’yi Ziyaret Etti

Uşak Ülkü Ocakları Medine’yi Ziyaret Etti

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