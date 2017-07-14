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Uşak Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi

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Uşak Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi
Uşak Üniversitesinde "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konulu panel düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konulu panel düzenlendi.

Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi adlı panele protokol ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panelde Uşak İl Müftülüğünce Kuran'ı Kerim tilaveti, kaside, ilahi ve akabinde konuşmalar gerçekleştirildi.

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Uşak Üniversitesi Rektör vekili Sayın Dalkıran vatan haini darbeci zihniyetin kötü amaçlı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini, fakat fedakar Türk milletinin darbelere boyun eğmeyerek cuntacı hainlere vatanın teslim edilmediğini dile getirdi. Darbeler döneminin kapandığına vurgu yapan Dalkıran sözlerine şöyle devam etti; "Bizler bu vatanın evlatlarıyız vatan hainlerine verilecek bir karış toprağımız yok. 250 tane şehit verdik içimiz hala kan ağlıyor. Sanmasınlar ki bu ülke sahipsiz, bizler dimdik ayaktayız. Bu kara geceyi unutmadık unutturmayacağız" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bölemeyecekler, Birliğimizi bozamayacaklar" sözlerini anımsatarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti; "Her daim bir olacağız, beraber olacağız. Hangi siyasi partinin mensubu olursak olalım, 15 Temmuz'daki Necip Türk Milleti olarak bu meydanlardaydık ve yine bu meydanlarda olacağız. Hainlere geçit, fırsat vermeyeceğiz. Eli kanlı hainlerin yaptıklarının yanlarına bırakılmayacak. Geleceğe emin adımlarla yürüyüş sürecek" dedi.

Uşak Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi

Uşak Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi

Uşak Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi

Uşak Üniversitesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi

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