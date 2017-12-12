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Uşak Üniversitesi’nde Kısa Film Gösterimi Yapıldı

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Uşak Üniversitesi’nde Kısa Film Gösterimi Yapıldı
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin çekmiş oldukları kısa filmlerinin gösteri ve çözümleme etkinliği düzenlendi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin çekmiş oldukları kısa filmlerinin gösteri ve çözümleme etkinliği düzenlendi.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenmiş olan etkinlikte İletişim Fakültesi öğrencilerinin çekmiş oldukları filmlerin gösterimi yapıldı, ardından eleştirildi.

4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivalinde başvuruda bulunan İletişim Fakültesi öğrencilerinin çektiği filmler Festivalin ön elemelerinden geçmedikleri için yarışmaya katılma fırsatını yakalayamadılar.

İletişim Topluluğunca düzenlenen etkinlikte 5 film gösterilerek ardından İletişim Topluluğu Danışman hocası Araştırma Görevlisi Onur Keşaplı filmleri içerik ve biçim açısından eleştirerek ileride daha iyi bir seviyeye gelmelerini diledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler filmleri teknik ve içerik açılarından değerlendirerek sorularını yönetmenler ve film ekiplerine yönettiler.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin çekmiş oldukları 5 film ve yönetmenleri şu şekilde:

"Renksiz", Tan Yavuz, "Mavi Çizgi",Onur Ulucanlı, "Kırıntı", Mert Sakar ve Barış yalca, "Pranga", Tugay Gündem, "Maket Uçak", Avni Yıldız

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 12-13-14 Aralık tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi'nin salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.

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