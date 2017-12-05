Uşak Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ekrem Savaş Dönemi Başladı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, görevi vekaleten yürüten Prof.D

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Savaş, görevi vekaleten yürüten Prof.Dr. Sayın Dalkıran'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Dalkıran, yaklaşık bir yıldır yürüttüğü görevini rahat bir kalp ile devrettiğini söyledi. Görevlerin istenilmediğinin, verildiğinin bir kaide olduğunu söyleyen Prof. Dalkıran, "YÖK Başkanımızın takdiri ile 2016'nın Aralık ayında almış olduğum bu görevi layıkıyla yürütmeye çalıştık. Bugün itibariyle görevim sona ermiş bulunuyor. Sizlerle olmaktan dolayı hep kıvanç duydum. Son derece sevinçliydim. Ancak çok şükür biz buradayız, Uşaklıyız, Uşak Üniversitesindeyiz ve Uşaklı bir rektöre görevi devretmekten de büyük bir onur duyurum. Hocamıza başarılar diliyorum. Kolay bir görev değil. Farklı noktalarda yıpratıcı ama bir o kadar da kutsi bir görevdir, çünkü eğitim kutsaldır" dedi.

Uşak Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da törende yaptığı konuşmaya Uşaklı olduğunu vurgulayarak başladı. Uşak Üniversitesini genç ve dinamik olarak nitelendiren Rektör Savaş bu üniversiteye atanmış olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kendisine bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür ederek konuşmasına devam eden Rektör Savaş, "Biliyorsunuz ki üniversitenin temel görevlerinden bir tanesi bilgi üretmek, inovasyon yapmak. Aynı zamanda bulunduğu bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bu anlamda baktığımızda ikinci görev olarak da bu teknolojinin yapımında çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip temel insan gücünü yetiştirmek üniversitemizin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda Uşak Üniversitesi olarak Uşak'ın sosyokültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine ve aynı zamanda da sanayi ve işadamlarının ihtiyaç duyduğu teknoloji ve bununla ilgili bilgileri paylaşmak üniversite olarak en büyük gururu verecektir" diye konuştu.