Uşak Üniversitesi’ne Uşaklı Rektör Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Uşak Üniversitesi'ne Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Ekrem Savaş atandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklanan eski rektör Sait Çelik yerine uzun süredir rektör vekilliği görevini Sayın Dalkıran sürdürüyordu. Bugün Resmi Gazete de yayımlanan rektör atamalarına ilişkin kararla 2015 yılında da Uşak Üniversite Rektörlüğü seçimlerine aday olan Savaş, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Uşak Üniversitesi Rektörü oldu.

Prof. Dr. Ekrem Savaş Kimdir?

1955 yılında Uşak'ın Ulucak köyünde doğdu. İlköğretimini aynı köyde bitirdi. Orta ve Lise tahsilini sırayla Uşak Merkez Ortaokulu ve Uşak Lisesi'nde yaptı. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünü derece ile bitirdi.

1977-1981 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında çalıştı. 1983 yılında yüksek lisans, 1986 yılında ise doktora ünvanlarını aldı.

1986-1987 yılları arasında Hindistan Hükümetinin Bursuyla Hindistan Utkal Üniversitesi ve Indian Teknoloji Enstitüsün'de "toplanabilme teorisi" üzerinde çalışmalarda bulundu.

1988 yılında doçent, 1993 yılın da ise profesör oldu.

1992 yılında Royal Society Bursu ile İngiltere'nin Leicester üniversitesinde bulundu.

1995-1997 yılları arasında YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi geliştirme projesinde görev aldı.

Ayrıca 1995 yılında YÖK bilim komitesine seçildi.

1997 yılında Dünya Bankası bursu ile Amerika da University of Florida, 2000 yılında ise Nato B bursuyla Indiana Üniversitesinde araştırmalar yaptı.

2003-2004 yıllarında Fulbright bursu kazanarak tekrar İndiana Üniversitesine profesör olarak gitti.

2006 yılında, hem University of North Florida, hem de Indiana Üniversitesinin davetlisi olarak bu üniversitelerde çalışmalar yaptı.

2010 yılında TÜBİTAK ARDEB Genel Yürütme kurul üyeliğine ve 2012 yılında ise Türkiye Bilimler Akademisi Asil üyeliğine seçildi.

Bugün bir çoklarının profesör olduğu bir çok öğrencinin doktora ve Yüksek lisans danışmanlıklarını üstlendi.

200 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere toplam 280'nün üzerinde uluslararası bilimsel makalesi ve basılmış 2 kitabı bulunmaktadır.

7 tane uluslararası derginin editörlüğünü ve 100 ye yakın derginin bilimsel hakemliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar 30 "dan fazla uluslararası konferansa konuşma yapmak üzere davetli olarak çağrılmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok konferansın düzenleme kurullarında bulunmuştur.

2004 yılında alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı American Biographical Enstitüsü tarafından Amerikan Şeref madalyası ödülü almıştır.

Aynı çalışma için 2004 Yılında yine yılın eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, çalışmalarından dolayı başta

2008 yılında İstanbul Ticaret Odasının Teşvik ödülü olmak üzere birçok ödül almıştır.

Fırat, Pamukkale ve Yüzüncü Yıl üniversitelerinde görev yaptı.

2009-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli 3 çocuk babasıdır.