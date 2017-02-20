Uşaklı Kadınlar Ocak Başına Geçti

Uşak'ta yaşayan 48 yaşındaki Gülfiye Çiçek, İslice Mahallesinin dar sokaklarından birinde, tarih kokan cumbalı evin giriş katında kocasıyla beraber...

Uşak'ta yaşayan 48 yaşındaki Gülfiye Çiçek, İslice Mahallesinin dar sokaklarından birinde, tarih kokan cumbalı evin giriş katında kocasıyla beraber 9 yıldır çay ocağı işletiyor.

İşçi maliyetlerinden ve ekonomik zorluklardan yakınan Adnan Çiçek Uşak'taki bir çok çay ocağının artık karı koca tarafından işletildiğini söyledi. Tarihi evde 9 senedir çay demleyen Gülfiye Çicek ; " Kocamla beraber çalışıyoruz, ben ocaktayım o dışarıda, servise çıkıyor. İnsanın eşiyle beraber çalışması çok da kolay değil. Her ailede olur ya, bazen problemler çıkıyor, tartışmalar yaşanıyor, o zaman bunu işimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Tabi kolaylıkları da var istediğim zaman ev işlerini yapabiliyorum, daha serbest bir çalışma ortamımız oluyor, başka bir yerde çalışsak bu şekilde olmaz. Her ne kadar ellerim akşama kadar suyun içinden çıkmasa da çaycılık benim için o kadar zor değil. Burada ocağın başında fazla soğuk sıcak görmüyorum ama eşim için biraz daha zor, devamlı dışarıda olduğu için hava şartlarından daha fazla etkileniyor" dedi.

Aileyle çalışmanın başkalarıyla çalışmaktan daha rahat olduğunu vurgulayan Adnan Çiçek; "İşçi iki gün çalışıyor üçüncüsü gün kayboluyor, işçi aramaya gidiyoruz, ama kendimizden olduğu zaman mecbur çalışıyoruz. Aslında aile olarak çalışmanın zor bir tarafı yok, kendi işimiz olduğu için. Ama eşim başka bir yerde çalışsa daha çok zorluk çekerdik. İşyerimiz eski bir evin giriş katı, 60-70 yılık bir ev burası yaklaşık 10 yıldır buradayım, 23 yıldır da çaycılık yapıyorum. Uşak'ta çalışan çay ocaklarının yüzde 80-90'nını bizim gibi karı koca çalışıyorlar. İşçi sıkıntısı yaşandığı için bu işi yapanlar böyle bir çözüm buldu. Bir işçi maliyeti bugün 2 bin lirayı buluyor, her işçi de verimli çalışmıyor, bırakıp gidiyor. Tabi tek başına çalışarak ev geçindirmek bu devirde zor, bir de üniversite de okuyan çocuğunuz varsa daha da zor, onun da ektisi var. Burada birimiz işveren birimiz işçi çalışıp gidiyoruz." dedi.