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Uşaklı Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği’ni Ziyaret Etti

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Uşaklı Öğrenciler Dumlupınar Şehitliği’ni Ziyaret Etti
Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, alan kılavuzu Habib Akalın'ın nezaretinde şehitlikte duygu dolu anlar yaşadı.

Alan kılavuzu Habib Akalın, "Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu gerçekten adına yakışır bir ziyaret gerçekleştirdi. Hem öğrenciler, hem de idareciler soğuk havaya rağmen şehitliğin her tarafını karış karış gezip bizden bilgi aldılar. Türk milletinin en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı Dumlupınar ilçemize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz'diye konuştu. (YD-EFE)

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