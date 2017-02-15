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Uşaklı Tekstil Firması 200 İşçi Alacak

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Uşaklı Tekstil Firması 200 İşçi Alacak
Uşak OSB'de üretim yapan ve 2004'te çıkan 5084 sayılı teşvik kanunu ile kurulan Altınsar Tekstil, 2017 yılında yeni bir yatırımla, kentte başlatılan...

Uşak OSB'de üretim yapan ve 2004'te çıkan 5084 sayılı teşvik kanunu ile kurulan Altınsar Tekstil, 2017 yılında yeni bir yatırımla, kentte başlatılan istihdam seferberliğine katılıyor.

Altınsar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekçek, Türkiye'nin ekonomik anlamda kalkınması ve kentteki istihdama destek için, yaklaşık 30 milyon TL'lik yeni bir yatırım yaptıklarını ve kuracakları fabrikada 200'ün üzerinde vatandaşa iş imkanı sağlayacaklarını ifade etti. Metin Çekçek, yaptığı açıklamada, yeni yatırımın hayata geçmesi için destekte bulunan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay'a teşekkür etti.

Yatırımın 30 milyon TL'yi bulacağını ifade eden Altınsar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekçek, "Yaşadığımız kente ve ülkemize katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada yeni bir yatırım kararı aldık ve inşallah Ağustos 2017 itibariyle üretime başlayacağız. Yeni yatırımımız kentteki istihdama belli bir ölçüde katkı sağlayacak. Bizler bu sayede başlatılan milli istihdam seferberliğine desteğimizi vereceğiz" dedi. Metin Çekçek, Altınsar Tekstil bünyesinde yaklaşık 20 türde battaniye ve kaymaz halı üretimi yaptıklarını belirterek, "Yeni yatırımın hayata geçmesinde bize en büyük desteği Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay verdi. Kendisine ilimizdeki istihdam seferberliğine katkı noktasında, bize sunduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da, kentte yatırımı, üretimi ve istihdamı desteklediklerini söyledi. Kentteki sanayi tesislerinin artması, tarımsal üretim alanlarının sıklaşması, üretimin ve yatırımın desteklenmesi bizim için önemlidir. İlimizde başlattığımız istihdam seferberliğine, ilimizdeki yöneticilerimiz, sanayicilerimiz ve ilgili bakanlıklar nezdinde yapılacak faaliyetlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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