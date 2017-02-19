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Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı

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Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde Ortaca Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup karşılaşmasında UTAŞ Uşakspor evinde Ortaca Belediyespor'u 1-0 yendi.

Stat: 1 Eylül Stadyumu

Hakemler: Meliz Özçiğdem xx, Belgin Kumru xx, Mert Uçar xx

UTAŞ Uşakspor: Gökhan xx, Levent xx, Hakan xxx, Ömercan xx, Salih xx, Serhat x (Nwogbo Dk:45 xx), Recep xx, Selçuk xx, Burak x (Çağlayan Dk:60? Yusuf x) , Mirlan xxx, İbrahim xx

Ortaca Belediyespor: Kürşat x, Cihat Can xx, Mustafa xx, Halil x (Mete Dk: 76 x, Emre x, Süleiman x, Oktay x (Ali Dk:57 x), Abdurrahman xx, Behsat x (Tugay Dk:68 x), Erdoğan xx, Yunus xx

Goller: Hakan (dk:88) (UTAŞ Uşakspor)

Sarı Kart: Selçuk, Recep, (UTAŞ Uşakspor) Tugay, Kürşat, Abdurrahman, Süleiman (Ortaca Belediyespor)

Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı

Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı

Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı

Uşakspor, Ortaca’dan 3 Puan Çıkardı

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