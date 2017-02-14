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Uşak’ta 23 Kilo 500 Gram Esrar Yakalandı

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Uşak’ta 23 Kilo 500 Gram Esrar Yakalandı
Uşak polisi yol uygulamasında şüphe üzerine durdurduğu bir aracın gizli bölgesinde 23 Kilo 500 Gram esrar ele geçirdi.

Uşak polisi yol uygulamasında şüphe üzerine durdurduğu bir aracın gizli bölgesinde 23 Kilo 500 Gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri rutin yol uygulamasında şüphe üzerine kent girişinde bir aracı durdurdu. Araçta Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Tora ile yapılan aramada, stepne bölgesi ve yakıt deposuna gizlenmiş 34 parça halinde streç filme sarılı şekilde toplam 23 Kilo 500 Gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.T. (21) çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalırken, F.P. (25), D.P. (27) ve İ.B. (30) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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