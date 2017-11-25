Uşak’ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Dolayısıyla Etkinlik Düzenlendi

Uşaklı kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla İsmetpaşa caddesinde yürüyüş düzenledi.

Uşaklı kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla İsmetpaşa caddesinde yürüyüş düzenledi. Belediye binasının önünden başlayan ve araçlara kapalı olan İsmetpaşa caddesinde devam eden yürüyüşte dövizler taşındı sloganlar atıldı .

Uşak Nar Kadın Dayanışma Ağı, Uşak Kadın Dayanışma Topluluğu, CHP Kadın Kolları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim Sen, KESK, Çevre Gönüllüleri Derneği,Uşak Ege Kadın Buluşması ve Uşak Barosu gibi sivil toplum kuruluşlarının desteklediği yürüyüş Tirioğlu parkına kadar devam etti.

Burada basın açıklamasını okuyan Hazer Yakut hükümetin kadına yönelik uygulamalarını eleştirdi. Yakut konuşmasında, "Biz kadınlar bu saldırıları ancak ve ancak yan yana gelerek, örgütlenerek püskürtebiliriz. Tam da bu yüzden kadınlar, "Sonbaharın inatçı güneşi" 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nde yan yana gelmeye ve sokakta, evde, fabrikada, okulda, kampüste her türlü şiddete karşı mücadeleyi büyütecek, yaşamımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Yaşasın Kadın Dayanışması" dedi.

Yakut'un açıklamasından sonra mikrofonu alan ev hanımı Şükran Alkan (70) kendi yazdığı şiiri okudu. Alkan'ın kadınların çektikleri zorlukları kendi penceresinden ele aldığı şiiri dinleyenlerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Grup toplu öz çekim yapılmasının ardından dağıldı.