Uşak’ta 412 Gram Esrar Ele Geçirdi

Uşak'ta jandarma aldığı bir ihbar sonucunda yaptığı operasyonda 412 gram kubar esrar ele geçirdi.

Uşak'ta jandarma aldığı bir ihbar sonucunda yaptığı operasyonda 412 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak jandarması Sivaslı ilçesine bağlı Tatar kasabasında bir şüphelinin uyuşturucu ticareti ihbarı aldı. Jandarma ekipleri ve detektör köpek eşliğinde şüpheli B.K.'nin konutunda yapılan aramada toprağa gömülü şekilde 412 gram kubar esrar ele geçirildi. B.K. gözaltına alınırken hakkında adli tahkikat başlatıldı.