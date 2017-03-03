Uşak’ta 42 Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Uşak polisi yol kontrolünde durdurduğu bir TIR içerisinde 42 bin paket kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Uşak polisi yol kontrolünde durdurduğu bir TIR içerisinde 42 bin paket kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uşak üzerinden kaçak ve bandrolsüz sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan TIR'ın yarı römork dorsesinde yapılan aramada ay çekirdeği torbaları içerisine gizlenmiş şekilde değişik markalarda 42 bin paket kaçak ve bandrolsüz olduğu tespit edilen sigaralar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.T (47), M.A.G (37), İ.U (41), A.R.A (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı.