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Uşak’ta Asenalardan Anlamlı Davranış

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Uşak’ta Asenalardan Anlamlı Davranış
Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanlığı Bayanlar Birimi sosyal sorumluluk kapsamında Usak'ta ki başıboş hayvanlar için yapı malzemesinden amatörce de olsa...

Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanlığı Bayanlar Birimi sosyal sorumluluk kapsamında Usak'ta ki başıboş hayvanlar için yapı malzemesinden amatörce de olsa ufak kulübeler yaparak Uşağın 20 noktasında park ve bahçelere kulübe ve mama bıraktı.

Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi Başkanı Hilal Kırmalı Uşak Ülkü Ocakları olarak milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra gençliğe yön verecek programlarımız, eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan biz gençler bütün değerlerimize sahip çıkmak ve bunları yaşatmak zorundayız. Toprağımızın altı da üstüde kutsallarımızla doludur. Bu kutsallarımıza ülkücü hareket olarak sahip çıkmayı kendimize borç biliyoruz dedi. Kırmalı özellikle sosyal sorumluluk kampanyalarına özel önem verdiklerini belirterek Uşak Ülkü Ocakları başkanımız Ali Mutlu başkanımızın talimatıyla bu tür projeleri önemsiyoruz. Ağzı ve dili olmayan, ihtiyaçlarını belirtemeyen sokak hayvanlarına karşı bu projemizi gerçekleştirdik. Bu projeyle sokak hayvanlarımızın yoğunlukta bulunduğu bölgeleri tespit ederek işe başladık. Tespit edilen bölgelere hazırlamış olduğumuz barınakları koyarak hayvanların daha sıcak ortamlarda barınmalarına olanak sağladık. Bunun yanı sıra düzenli olarak yemlemelerini de sağlayacağız. Böylelikle hayvanların beslenme sorunu nu da çözmüş olacağız. Böylesine bir proje yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Bayanlar birimi başkanı Hilal Kırmalı Ülkü Ocakları olarak Yaratılanı Yaradan dan dolayı sevilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirerek kainatta bulunan bütün canlılara karşı saygı ve sevgi gösterilmesinin gerekmektedir. Bu inançla hareket eden ocağımız doğaya olduğu kadar doğanın üzerinde yaşayan canlılara da özel önem göstermekte ve bu doğrultuda sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam etmektedir dedi.

Kırmalı "pusulası İslam olan biz Ülkücüler "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin " diyen Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ümmeti olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada faaliyetlerimiz devam edecektir dedi.

Hilal Kırmalı bütün Uşak Halkını Ağzı olup dili olmayan bu canlılara biraz olsun merhamet göstermeye ,bu kış günlerinde kapılarımızın önüne bir kap yemek ve bir kap su bırakmaya davet ediyorum diyerek bütün canlılara merhamet göstermeyi kendine bir amaç edinen biz ülkücüler bu tür organizasyonlarda en ön safta bulunacağınızın sözünü veriyoruz" dedi.

Uşak’ta Asenalardan Anlamlı Davranış

Uşak’ta Asenalardan Anlamlı Davranış

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