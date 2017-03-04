Uşak’ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Kişiye Umut Olacak

Uşak Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Ömer Aktaş'ın iç organları ailesi tarafından bağışlandı.

Uşak Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Ömer Aktaş'ın iç organları ailesi tarafından bağışlandı. Aktaş'ın karaciğeri ve böbrekleri Bursa'daki özel bir hastanede gönderilecek. Organların 4 kişiye umut olması bekleniyor.

Ömer Aktaş 28 Şubat gecesi geldiği Uşak Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 4 gündür sürdürdüğü hayat mücadelesini bugün saat 13:30'da beyin ölümü gerçekleşerek kaybetti. Ailesi, Aktaş'ın bütün iç organlarını bağışladı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Uşak il Organ Nakli Koordinatörü Zafer Aydın; " Tabi ki hepimizin bildiği gibi hayatımızda bir ölüm gerçeği var. Zaman zaman bunu sizler aracılığıyla dile getiriyoruz. Beyin ölümü şanslı bir ölüm. Neden? Organlarınızın insanlara yarama imkanı var. Bir insanın beyin ölümün gerçekleşerek ölme imkanı ancak binde bir-iki gibi bir oranda. Dolayısıyla bugün bir hastamızı beyin ölümüyle kaybettik. Ömer Aktaş amcamızı. Akabinde oğluyla görüşmemiz oldu. Kendileri büyük bir erdem göstererek, babalarının organlarını bağışladılar. Biz de bu süreç içerisinde organların en doğru ve en iyi şekilde nakledilebilmesi için gerekli işlemleri başlattık. İnşallah iki böbrek ve karaciğer Bursa'daki bir hastanede bekleyen hastalara umut olacak. Ben bu anlamda aileye gerçekten teşekkür ediyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum, bu bir erdem. Günümüzde erdemli hareketleri erdemli düşünceleri maalesef çok az görebiliyoruz. Hayatınızın en zor anında, yakınınızı kaybettiğiniz bir anda başka insanları düşünerek organları bağışlamak çok az insana nasip oluyor. Ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Dört kardeş olduklarını ve kararı hep beraber aldıkların söyleyen Oğul Raşit Aktaş; " Bugün saat 15:30'da babamın beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdiler. Doktorumuz bize organ bağışı konusunda bilgi verdi. Kardeşlerimden de Allah razı olsun onların desteğiyle bu kararı verdik. Babam inşallah birkaç insana can vermiş olur. Onlara bir umut sağlamış olur. Bu konuda insanlık adına herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Babamın cennetlik ve şehit olduğunu düşünüyorum. Birkaç insanın canına can katabildiyse ne mutlu. Umut olabildiyse ne mutlu, bunlar bize gurur verir. Bütün insanların insanlık adına duyarlı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.