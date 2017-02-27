Uşak’ta Facianın Eşiğinden Dönüldü

Uşak'ta kum yüklü tırın tekerleri kilitlendi, metrelerce sürüklenen araç yan dönerek bariyerlere vurdu.

Uşak'ta kum yüklü tırın tekerleri kilitlendi, metrelerce sürüklenen araç yan dönerek bariyerlere vurdu. Kazada şoför Mehmet Dolu hafif yaralanırken, olay sırasında tırın etrafında başka araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay Uşak- İzmir karayolunun 7. kilometresinde saat 10:45 sularında meydana geldi. İzmir istikametinden Uşak istikametine seyreden Mehmet Dolu yönetimindeki tır Uşak Üniversitesi Bir Eylül yerleşkesini köprüsünü geçtikten sonra kaymaya başladı. Edinilen bilgiye göre aracın şaftında meydana gelen arıza çeker tekerlerinin kilitlenmesine neden oldu, bunu gören şoför de fren yaptı. Yolun sağ tarafına doğru yaklaşık 50 metre sürüklenen tırın kupası yan dönerek bariyerlere çarptı. Kazaya başka bir aracın karışmaması olası bir faciayı önledi. Kazada şoför Mehmet Dolu hafif yaralandı. Kaza sonrası gerekli güvenlik önlemleri alınırken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.