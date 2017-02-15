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Uşak’ta Fetö/pdy’den 10 Kişi Tutuklandı

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Uşak’ta Fetö/pdy’den 10 Kişi Tutuklandı
Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden bugün adliyeye sevk edilen 15'inin 10'u tutuklandı.

Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden bugün adliyeye sevk edilen 15'inin 10'u tutuklandı.

Edinen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden aralarında öğretmen ve Diyanet İşleri personelinin bulunduğu 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 15 şüpheliden 10'u "terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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