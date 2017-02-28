Uşak’ta Fuhuş Operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin etmekten gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin etmekten gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde R.A. isimli şahıs, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı, yer temin ettiği ve aracılık yaptığı iddiasıyla ikametinde gözaltına alındı. Eve yapılan baskında Gürcistan uyruklu I.E., N.C. ve L.D. isimli hayat kadınları ile A.Ç. isimli şahıs da gözaltına alındı. A.Ç. isimli şahsın ifadesinde 70 TL karşılığında bir bayanla anlaştıklarını söylediği öğrenildi. R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gürcistan uyruklu hayat kadınları ise sınır dışı edilmek üzere Yabancı Büro Amirliğine teslim edildi.