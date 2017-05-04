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Uşak’ta Geleneksel “Bahara Merhaba Tenis Turnuvası” Başladı

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Uşak’ta Geleneksel “Bahara Merhaba Tenis Turnuvası” Başladı
Uşak Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Bahara Merhaba Tenis Turnuvası Belediye Başkan Nurullah Cahan'ın...

Uşak Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Bahara Merhaba Tenis Turnuvası Belediye Başkan Nurullah Cahan'ın katılımıyla başladı.

2-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan turnuvaya 20 yaş üzerinde 60'a yakın sporcu katılıyor. Turnuvada genç sporcularla yetişkin sporcular birbirlerine rakip olarak bir üst tura çıkma mücadelesi gösterecek. Turnuva Huzurpark Belediye Spor Tesislerinde sürecek ve 19 Mayıs'da yapılacak final müsabakası ile şampiyonu belli olacak.

Burada turnuva hakkında bilgi veren Tenis İl Temsilcisi Tansu Bulut, Uşak'ta tenisin yaygınlaştığını ifade etti. Bulut, "60'a yakın sporcumuzun katılımıyla turnuvamız yaklaşık 2 hafta sürecek. İlimizde tenis yeni yeni rağbet görürken bu yaş grubunda böyle katılımların olduğunu görmek ilerisi için umut verici bir gelişme. Sporumuza yapılan önemli destekler neticesinde Uşak'lı vatandaşlarımızda tenise yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Tesislerimizde gayet güzel. 3-4 tane tenis kortumuz var. Sporcularımızın daha fazla maç yapabilmesi için tesislerde çalışmalar da sürüyor. Bütün bunlar neticesinde turnuvamız gayet güzel ilerliyor ve güzel maçlar ortaya çıkıyor. İnşallah kazasız bir şekilde de turnuvamızı sonuçlandıracağız. Ben desteklerini her zaman yanımızda hissettiğim başta Belediye Başkanımıza ve Gençlik Spor İl müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcuların katılımı neticesinde bu turnuvayı gerçekleştirdiklerine değinen Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Tenise gönül veren ve katkı sağlayan sporcularımız sayesinde turnuvamızı düzenliyoruz" dedi. Cahan, "Uşak'lı hemşehrilerimiz tenisi seviyor. Bunun belirtilerinide turnuvamıza olan katılımla görüyoruz. Belediye olarak bizde bu spora gerekli desteği sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Huzurpark ve Atapark'da bulunan tenis kortlarımızın eksiklerini gidererek o kortlarımızı daha düzenli ve bu sporu yapmaya elverişli hale getireceğiz" diye konuştu.

Tenisi daha fazla geliştirmek istediklerini belirten Başkan Cahan, Uşak'ın spor şehri olmaya başladığını belirtti. Başkan Cahan, "Bu turnuvamız yetişkinlerimiz düzeyinde, daha sonra ise çocuklarımız için aynı turnuvayı düzenlemeyi planlıyoruz. Yani 7'den 77'ye her sporcumuzun faal olarak sporlarını yapabilmelerini istiyoruz. İlimiz spor şehri olmaya başladı. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve bireysel sporlarlarda adımızdan söz ettirmeye başladık. İnşallah daha fazla beraber oldukça ve el ele verdiğimiz sürece başarıların devamı gelecek. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Final müsabakalarında da sizlerle birlikte olup bu heyecana ortak olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yetişkin sporcular, böyle bir turnuvanın düzenleniyor olmasında dolayı hissettikleri mutluluğu ifade ederken, Başkan Nurullah Cahan'a yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Genç sporcular ise tenis sporunun Uşak'ta gelişmesi adına ellerinden gayreti göstereceklerini söylediler.

Uşak’ta Geleneksel “Bahara Merhaba Tenis Turnuvası” Başladı

Uşak’ta Geleneksel “Bahara Merhaba Tenis Turnuvası” Başladı

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