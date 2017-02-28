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Uşak’ta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Uşak’ta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Uşak merkezde çok katlı bir binanın dış yalıtım işini yapan işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Uşak merkezde çok katlı bir binanın dış yalıtım işini yapan işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uşak - İzmir yolu üzerinde bulunan Gülistan Sitesi'nin bina yalıtım işlerini yapan işçilerden Yenal Bayraktar yüksek kattaki iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, firma yetkilileri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Uşak’ta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Uşak’ta İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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