Uşak’ta Kaçak Lüks Araç Operasyonu

Uşak jandarması yol kontrolünde durdurduğu lüks bir otomobilin kaçak olması üzerine, araca el koydu.

Uşak jandarması yol kontrolünde durdurduğu lüks bir otomobilin kaçak olması üzerine, araca el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol çalışmalarında durdurulan lüks aracın kaçak olduğu tespit edildi.

Ü.C. isimli şahsın kullandığı araca jandarma ekipleri el koydu. Ü.C. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili savcılık adli işlem başlattı.