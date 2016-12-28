Uşak’ta Kar Tatili

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.
Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; "Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." Denildi.
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