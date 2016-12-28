Uşak’ta Kar Tatili

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak'ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; "Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır." Denildi.