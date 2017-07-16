Uşak’ta Kaza Geçiren Polis Şehit Oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, polis memuru Ramazan Bülbül'ün kullandığı ekip otosunun lastiğinin patlaması sonucu, Uşak Havalimanına yakın bir yerde orta...

Uşak'ta ekip otosuyla kaza geçiren bir polis şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, polis memuru Ramazan Bülbül'ün kullandığı ekip otosunun lastiğinin patlaması sonucu, Uşak Havalimanına yakın bir yerde orta refüjdeki beton direğe çarpmasıyla meydana geldi. Polis memuru Bülbül hurdaya dönen araçta hayatını kaybederek şehit oldu.

Havalimanında görevli olduğu öğrenilen Ramazan Bülbül'ün araçta yalnız olduğu ve göreve giderken kaza geçirdiği bildirildi.