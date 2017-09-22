Uşak’ta Modifiye Ve Abartı Egzozlu Araçlara Göz Açtırılmıyor

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar ile motosikletlere yönelik denetimlerini...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar ile motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekiplerince 8 ay içerisinde yapılan uygulamalarda 30 bin 400 araç ve 2 bin 616 motosiklet kontrol edilerek 319 araç trafikten men edilirken 377 araca cezai işlem uygulanmış olup 193 tane motosiklette yine trafikten men edildi.

Trafikten Sorumlu Uşak Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Şenol Erbakan, vatandaşların rahat ve huzuru için bu türlü çevreye rahatsızlık veren araç ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulamaların hassasiyetle yapıldığını belirtti.

Cezai işlemlerin caydırıcı olmadığına vurgu yapan Erbakan, " İlimizde herkesin rahatsız olduğu modifiyeli araç ve motorlar var bunların üzerine biz hassasiyetle gidiyoruz. Bu yıl 8ayda yapmış olduğumuz araçlar üzerinde 30 bin 400 aracı kontrol etmişiz bunlardan modifiyeli olan 372 araca cezai işlem uygulanmış 319 araçta trafikten men edilmiştir. Ayrıca motosikletlerle ilgili yine 2 bin 616 motosiklet kontrol edilmiş bunlardan da 193 tane motosiklet abartı egzozdan dolayı trafikten men edilerek otoparklara çektirilmiştir. Bunun üzerine de hassasiyetle gidiyoruz. Vatandaşlarımızın olduğu kadar bizde çok rahatsızız ama elimizden geldiğince bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Cezai yaptırımları az olduğu için fazla bir caydırıcılığı olmuyor. Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için bu türlü çevreyi rahatsız eden araçların üzerine gideceğiz. Tüm vatandaşlarımız müsteri olsunlar" dedi.