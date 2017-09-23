Uşak’ta Öğrencilere Kırtasiye Ve Giysi Yardımı Yapıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Uşak Şubesinin açtığı ve işlettiği Ödev Evi'nde her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahipleri öğrencilere yardım...

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Uşak Şubesinin açtığı ve işlettiği Ödev Evi'nde her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahipleri öğrencilere yardım yapıldı. Ödev Evi'nin bu yıl ki konuğu ADD Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan oldu.

Uluç Gürkan ödev evindeki sınıfları inceledikten sonra yaptığı konuşmada; "Sevgili çocuklar tarihte iz bırakan bazı olaylar bazı zaferler bazı konuşmalar vardır. Geçmişte kalmış ama bunlar hala yaşanmalıdır. Çünkü bir dönemeçtir, bir yeni başlangıçtır. Örnek 19 Mayıs Atatürk'ün bu ülkeyi Türk insanını kurtarmak için Samsun'a çıktığı gün. 23 Nisan bu günkü adıyla TBMM'ni açtığı gün. 30 Ağustos düşmanı bu ülkeden temizleyen nihai zafer ve 29 Ekim Cumhuriyet'in İlanı. Bunlar unutulmamalı. Bunlar sadece anılarak kutlanarak günü geldiğinde geçiştirilmemeli, zaferler yeniden kazınılmalı. Olaylar yeniden yaşanmalı, konuşmalar yeniden canlandırılmalı. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Biz emanetinize sahip çıkmak ile yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

ADD Uşak Şubesi Başkanı Arif Güvenir de konuşmasının başında şu ifadeleri kullandı; "Bu yıl da öğrencilerimize her yıl yaptığımız gibi kırtasiye, giyim, ayakkabı yardımı yapıyoruz. Yani onların ihtiyaçlarını belirliyoruz ona göre dağıtım yapıyoruz. Biz bu ödev evini 2012 yılında açtığımız günden beri her eğitim yılı başında bu tip yardım yapıyoruz. Bu yıl farklı olsun istedik. Genel merkezden dostlarımız gelsin istedik. Çevre illerden ADD Başkanları gelsin, Türkiye'de ilk olan bu ödev evinin görsünler ve kendileri bunu bir fiil yaşasın istedik ve bu ödev evlerinin çoğalmasını istedik."

Hedeflerinin özellikle bu yıl eğitimin bazı aksaklıklar ve belirsizliklerle başladığını ileri süren Güvenir; "Bunu özellikle burada vurgulamak istiyoruz. Örneğin eğitimi müfredatının değiştirilmesi, müfredattan Atatürk'ün çıkartılmaya çalışılması. Eğitim ve öğretimin Milli Eğitim dışında cemaat ve tarikatlara havale edilmesi bizi bu yönde biraz daha coşkulu bir şekilde açılış yapmayı düşündürdü." şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Uluç Gürkan ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan teşekkür belgesini ADD Uşak Şubesi Başkanı Arif Güvenir'e takdim etti ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere hediyeleri dağıtıldı.