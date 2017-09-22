Uşak’ta Okul Geçidi Görevlisi Öğrencilere Eğitim Verildi

Uşak'ta okul önlerinde trafik akışına yardımcı olan öğrenci, öğretmen ve velilere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Görevli Kartı" verilerek okul...

Uşak'ta okul önlerinde trafik akışına yardımcı olan öğrenci, öğretmen ve velilere İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Görevli Kartı" verilerek okul geçidi görevlisi oldular.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunda 4 öğrenci 1 öğretmen ve 1 veliye verilen görevli kartları ile okul önlerinde trafik akışına yardımcı olarak öğrencilerin yolu daha rahat ve güvenli kullanmaları sağlanacak.

Trafikten sorumlu Uşak Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Şenol Erbakan, okul geçidi görevlilerinin, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde trafikten kazasız bir şekilde evlerine gitmelerini ve okula gelmeleri için geçen yıl yaptıkları eğitimler çerçevesinde bu yılda 4 öğrenciye okul geçidi görevlisi eğitimi ve kimliklerinin verildiğini söyledi.

Okul geçidi görevlilerinin, karayolları trafik kanununun 134. Maddesine göre ceza tespit tutanağı düzenleme yetkilerinin olduğunu bildiren Erbakan, hemen hemen trafik polisinin yetkilerine sahip olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini hatırlatan Erbakan, "öğrencilerimiz eğitimde trafik kurallarına riayet etmeleri çok önemli. Bu alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Bu eğitimi de küçük yaşlarda vermemiz gerekiyor. Bizim insanlarımız büyüdükçe ne yazık ki eğitim alamıyorlar gün geçtikçe de kurallara da uymuyorlar kuralları da tanımıyorlar. Öncelikle küçüklerimizi eğitip onların kurala uymalarını sağlamalıyız. Onlarda büyüklerine bu gördükleri eğitimleri hataları söylemelerini istiyoruz" dedi.

Sürücülerin okul önü ve çevrelerinden hız limitinin en düşük olacak şekilde 20 KM hızla geçmeleri gerektiğine vurgu yapan Erbakan, şehir içindeki hız limitlerinin belli olduğunu konulan trafik levhalarında gerekli uyarıların bulunduğunu sadece sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğinin bilgisini vererek şunları aktardı, " Sürücüler her an önüne bir çocuğun bir yaşlının çıkabileceğini düşünerek daha dikkatli gitmelerini istiyoruz. Sürücülerimizin hız limitlerine uyarak üzücü olaylara mahal vermemeleri açısından sürekli denetlemelerimizde devam ediyor" şeklinde konuştu.

Okul önünde trafik akışını sağlıklı bir şekilde yöneterek arkadaşlarının güvenliğinden sorumlu olduğunu dile getiren okul geçidi görevlisi Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunda öğrenci olan 13 yaşındaki Samet Boral," araçları güvenli ve kontrollü bir şekilde önlerine durarak dur işaretimizle durduruyoruz ve arkadaşlarımızın geçmesini bekliyoruz. Arkadaşlarımız geçtikten sonra geç işaretimizi çevirerek arabaların geçmesini sağlıyoruz ve trafiğin akışını kontrol ediyoruz" dedi.

Uşak Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu Müdürü Hasan karataş'da yapılan çalışmanın gayet başarılı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti, " Özellikle cadde yakınlarında olan okullarda öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde trafik kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılması için Emniyet Müdürlüğümüzün, Trafik Şubemizin her yıl her okulda seçtiği öğretmen ve öğrencilerle eğitim çalışması yapıyor. Uşak Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunun merkezde olması ve okulun giriş çıkış saatlerinde okul geçidi görevlilerimiz bu görevi yapıyorlar. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye ve evlerine ulaşmasını sağlıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı ben Trafik Şube Müdürümüze ve ekip arkadaşlarına bize vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.