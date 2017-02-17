  • BIST 88.472
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,6700
  • Euro 3,9068
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 3 °C

Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti

» »
Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti
Uşak'ta devam eden bir inşaatta iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalışmalara devam edilmesi tepki topladı.

Uşak'ta devam eden bir inşaatta iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalışmalara devam edilmesi tepki topladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can Güven Park yetkilisi İş Güvenliği Uzmanı Sezer Sönmez yönetmeliklerde iş yerlerinin ve çalışanların uyması gereken kuralların açıkça belirtildiğini ancak Uşak'ta faaliyet gösteren bazı işletmelerde bu kurallara riayet edilmediğini söyledi. Sönmez; " Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında yönetmeliğin 8. maddesinde "Her işveren; yüksekten düşme tehlikesi bulunan kısımlarda çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak emniyet kemeri verecektir. İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir." ifadelerine yer verilmekte ayrıca özellikle yüksek yerlerde çalışanların iskele vb. kullandıkları malzemelerde hangi şartları yerine getirmesi gerektiği de yönetmeliklerde bildirilmektedir." ifadeleri yer alıyor hal böyleyken maalesef insanlarımız hayatlarını tehlikeye atarak evlerine ekmek parası götürmeye çalışıyor." dedi.

"İŞ KAZASINDA AVRUPA'DA 1. SIRADAYIZ"

İş kazası istatistiklerinde ülkemizin Avrupa'da 1. sırada yer aldığını hatırlatan Sönmez bu kazaların azaltılması noktasında gerekli eğitimlerin periyodik olarak verilmesi gerektiğini belirtti. İş yeri güvenliğinde en önemli unsurlardan birinin de ektin denetleme mekanizması geliştirmek olduğunu vurgulayan Sönmez ;" İnsan hayatı bizim için en önemli değer, bütün işlerden önemli. İşverenlerimiz ve işçilerimizin de bu hassasiyet çerçevesinde çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi hepsini aynı kefeye koymak mümkün değil ancak insan hayatını hiçe sayan, hiçbir önlem almaksızın işçi çalıştıran işletmelerimiz var. İnsanlarımızın bazıları da maalesef bana bir şey olmaz mantığıyla iş görüyorlar. Bizim de istediğimiz insanlarımızın burnu bile kanamadan ekmek paralarını kazanmaları. Ancak bunun yapılabilmesi için hem işverenin hem işçinin gerekli bilince ve hassasiyete sahip olmaları gerekiyor. Bununla ilgili kanunlarımız yönetmeliklerimiz var ama uygulama noktasında ciddi sorunlar yaşıyoruz" dedi.

Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti

Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti

Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti

Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler İstanbul’un Tarihi Eserlerini İncelemeye Aldı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Eski Yalova Valisi Nihat Özgöl Son Yolculuğuna Uğurlandı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Meslekten İhraç Edilen Polislere Fetö Operasyonu17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Minik Öğrenciler Yiyeceklerini Kendileri Hazırladı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Başkan Böcek: “Kapalı Pazar 15 Güne Tamam”17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Hayrabolu’dan Depremzedelere Yardım17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Denetimsizlik Mesleki Çöküntüye Neden Oldu17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Türkiye İkinci Madalyasını Aldı17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiriciler Sergisi Açıldı17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Genç Girişimciler Mülakattan Geçti17 Şubat 2017 Cuma 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti