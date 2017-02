Uşak’ta Tedbirsizliğin Bu Kadarı Olmaz Dedirtti

Uşak'ta devam eden bir inşaatta iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalışmalara devam edilmesi tepki topladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can Güven Park yetkilisi İş Güvenliği Uzmanı Sezer Sönmez yönetmeliklerde iş yerlerinin ve çalışanların uyması gereken kuralların açıkça belirtildiğini ancak Uşak'ta faaliyet gösteren bazı işletmelerde bu kurallara riayet edilmediğini söyledi. Sönmez; " Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında yönetmeliğin 8. maddesinde "Her işveren; yüksekten düşme tehlikesi bulunan kısımlarda çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak emniyet kemeri verecektir. İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir." ifadelerine yer verilmekte ayrıca özellikle yüksek yerlerde çalışanların iskele vb. kullandıkları malzemelerde hangi şartları yerine getirmesi gerektiği de yönetmeliklerde bildirilmektedir." ifadeleri yer alıyor hal böyleyken maalesef insanlarımız hayatlarını tehlikeye atarak evlerine ekmek parası götürmeye çalışıyor." dedi.

"İŞ KAZASINDA AVRUPA'DA 1. SIRADAYIZ"

İş kazası istatistiklerinde ülkemizin Avrupa'da 1. sırada yer aldığını hatırlatan Sönmez bu kazaların azaltılması noktasında gerekli eğitimlerin periyodik olarak verilmesi gerektiğini belirtti. İş yeri güvenliğinde en önemli unsurlardan birinin de ektin denetleme mekanizması geliştirmek olduğunu vurgulayan Sönmez ;" İnsan hayatı bizim için en önemli değer, bütün işlerden önemli. İşverenlerimiz ve işçilerimizin de bu hassasiyet çerçevesinde çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi hepsini aynı kefeye koymak mümkün değil ancak insan hayatını hiçe sayan, hiçbir önlem almaksızın işçi çalıştıran işletmelerimiz var. İnsanlarımızın bazıları da maalesef bana bir şey olmaz mantığıyla iş görüyorlar. Bizim de istediğimiz insanlarımızın burnu bile kanamadan ekmek paralarını kazanmaları. Ancak bunun yapılabilmesi için hem işverenin hem işçinin gerekli bilince ve hassasiyete sahip olmaları gerekiyor. Bununla ilgili kanunlarımız yönetmeliklerimiz var ama uygulama noktasında ciddi sorunlar yaşıyoruz" dedi.