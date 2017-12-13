Uşak’ta Yazarlık Ve Senaristlik Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında Doğu Yücel'le "Yazarlık ve Senaristlik" üzerine söyleşi gerçekleşti.

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında Doğu Yücel'le "Yazarlık ve Senaristlik" üzerine söyleşi gerçekleşti.

12 Aralıktan Uşak Üniversitesinde başlayan 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında Senarist Yazar Doğu Yücel "Yazarlık ve Senaristlik" Üzerine söyleşi yaptı.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenen program Mustafa Kemal Paşa amfisinde gerçekleşti. Farklı bölümlerden çok sayıda öğrenci etkinlikte katılım sağladı.

Doğu Yücel festivalin boyuca internet üzerinden canlı yayın yapan İleti Radyoya konuk olarak Radyo sunucuları Bedri İşbilir ve Hacer Ak'ın sorularını cevapladı.

Yazar senarist Doğu Yücel, edebiyat ve sinema dünyasındaki tecrübelerini anlattğı söyleşide senaryo yazım tekniklerinden de söz etti. Söyleşi soru-yanıt bölümüyle sona erdi ve ardından İletişim Topluluğu üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Programın çıkışında Doğu Yücel, yeni romanı "Kimdir Bu Mitat Karaman?" kitabını imzaladı.