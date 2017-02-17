Uşak’ta Yollar Profil Atlama İle Ayrılacak

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi trafik düzenlemelerine devam ediyor.

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi trafik düzenlemelerine devam ediyor.

Kent merkezinde, ana yollar başta olmak üzere şehrin her alanında güvenli yolculuk için yol gösterici olan çizgi ve şeritleme çalışmaları kapsamında ilk defa "Profil Atlama" yol bölücü yol çizgi boyası tekniği kullanılmaya başlandı. Uşak'ta ilk kez yapılan bu uygulama ile şehir yollarında hacıyatmaz diye tabir edilen plastik v.b kasis malzemeleri artık kullanılmayacak.

Profil atlama boyası ile yolların daha güvenilir olmasını sağladıklarını ve sürücüler için önlemler aldıklarına değinen Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kemal Yiğit, uygulamaya ilk olarak Ankara-İzmir güzergahında bulunan Battı Çıktıların arasında başladıklarını söyledi. Yiğit, "Yol çizgi-şerit çalışmaları, yolları güvenli kılan, sürücüyü yönlendiren en önemli yol güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Takip edeceğimiz şeridin, gideceğimiz yolun en önemli aydınlatıcıları bu çizgiler. O yüzden en kaliteli ve en iyi görüşü sağlayacak malzemeler kullanıyoruz. İlerleyen günlerde asfaltları atılan yeni yollarımızda aynı uygulamayı yapacağız. Yolun durumuna göre belirli yüksekliklerle bu boyaları çizeceğiz. Çizdiğimiz çizgilerin arasını da çavuş arması diye bilinen sarı şeritlerle boyayacağız. Boyanın üzerine attığımız cam tozu ile de çizgilerimiz geceleri belirgin hale gelecek" dedi.

Plastik ve benzeri malzemelerle yolları bölmek istemediklerinden dolayı profil atlama yol çizgi boyası kullanıldığını ifade eden Firma Yetkilisi Saniye Şanlı, "Son yıllarda Belediyelerde bu tip uygulamaları yapmaya başladı. Uşak Belediyesi de gelişmeye açık ve hizmete gönül vermiş bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyor. Bu tip çizgi boyaları kullanılarak hem çevreyi plastik malzemelerden arındırıyoruz hem de sürücülerimize uyarıcı niteliğinde uygulamalar yapmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Profil Atlama Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Boya ve sertleştiricinin bir araya gelerek oluşturduğu "Profil Atlama" yol bölücü yol çizgi boyası, özel uygulama makinesi ile birlikte ana arter geçişleri, yön okları ve trafik sembollerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Uygulama kalınlığı genellikle 2 milimetre olan boya, genellikle trafik güvenliği için gerekli olan hız kesiciler, dur işaretleri ve yaya geçitlerinin belirlenmesi için kullanılır.