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Uşak’taki Battı Çıktının Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Yapacak

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Uşak’taki Battı Çıktının Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Yapacak
Uşak'ta 95 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağın ardından yapımına başlanan Stadyum battı çıktı Uşak...

Uşak'ta 95 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağın ardından yapımına başlanan Stadyum battı çıktı Uşak halkının hizmetine açıldı.

Ankara-İzmir asfaltı üzerinde trafiği önemli ölçüde rahatlatan 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağın ardından yapılan Stadyum battı çıktının resmi açılışını Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. 75 günde alt yolları trafiğe açılan yol şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

Ankara-İzmir yolu geçiş süresinin şehir içinde en aza indiğinden bahseden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Şehrimizin çehresini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ediyoruz" dedi. Cahan, "Şehir trafiğinin sıkışıklığını bitirmek adına projelerimizi bir bir hayata geçiyoruz. Yaptığımız battı çıktılarla ana arterlerdeki trafik yoğunluğu bitti. Şehir içi Ankara-İzmir güzergahı geçiş süresi 2 dakikaya kadar indi. Bugün itibariyle projemizi eksiksiz bir şekilde hizmete açtık. İnşallah Mart ayında Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayarak diğer tüm yapılan yatırımlarla beraber battı çıktılarımızın resmi açılışını yapacağız. Uşağımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Uşak’taki Battı Çıktının Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Yapacak

Uşak’taki Battı Çıktının Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Yapacak

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