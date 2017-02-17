Uşak’taki Fetö/pdy Operasyonunda 9 Tutuklama

Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda dün adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 4 ilde yapılan operasyonda toplam 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. İki grup halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilk grupta 10 kişi tutuklanırken, dün adliyeye sevk edilen ikinci gruptan ise 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Aralarında öğretmen ve din görevlilerin bulunduğu son yapılan bu operasyonda toplam 19 kişi tutuklanırken diğer kişiler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.