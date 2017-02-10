Uşak’taki Fetö/pdy Operasyonunda Gözaltı Sayısı 29 Oldu

Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı toplam 29 oldu.

Uşak merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı toplam 29 oldu.

Edinen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 4 ilde operasyonda dün 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltılardan 3 kişi serbest bırakılırken, operasyonun Diyanet İşleri çalışanlarına yönelik bölümünde 15 kişi daha gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleşen 2 ayrı operasyonda, FETÖ/PDY Terör örgütünün aralarında iletişim kurduğu "Bylock" kullanıcılarının da olduğu tespit edilen ihraç, açıkta ve aktif olarak görev yapan toplam 29 şüpheli "terör örgütüne üye olmak, üye temin etmek, finans kaynağı sağlamak," suçları kapmasında gözaltına alındı.