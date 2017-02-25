Uşak’tan İstihdam Seferberliğine Tam Destek

Uşak'ta başlatılan istihdam seferberliğine destek çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Uşak'ta başlatılan istihdam seferberliğine destek çığ gibi büyümeye devam ediyor.

İstihdama destek için Uşak OSB'de üretim yapan bir battaniye firması ile İŞ-KUR Uşak İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Fabrikada, 30 kursiyerin işbaşı eğitimine başladı.

Battaniye firmasının Müdürü Uğur Bekar konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Meslek sahibi olmak isteyen gençlere kapılarımızı açtık. Yaşadığımız kente ve ülke ekonomimize destek olmak için şirket olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada ilimizde başlatılan istihdam seferberliğine 30 kişiyle başladık. Önümüzdeki dönemde 35 kişiye daha kapımızı açacağız. Burada gençlerimiz, hem para kazanacaklar, hem de meslek edinecekler" dedi.