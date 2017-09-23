Usame Doğan, Mttb’nin Kütahya İl Başkanı Oldu

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kütahya Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nun ardından göreve başlayan MTTB İl Teşkilatı, Vali Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Nayir'in makamındaki ziyarete görevi yeni devralan MTTB İl Başkanı Usame Doğan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Usame Doğan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime başarılar diledi. (EFE)
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