IHAAW182851-ASA/07-12-2017 - Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın nedeniyle gecekondudan alevler yükselirken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 07.12.2017 18:28:51 TSI NNNN
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Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde Bir Gecekonduda Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Yangın Nedeniyle Gecekondudan Alevler Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ve İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.
IHAAW182851-ASA/07-12-2017 - Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı.
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Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde Bir Gecekonduda Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Yangın Nedeniyle Gecekondudan Alevler Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ve İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.IHAAW182851-ASA/07-12-2017 - Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe yol açtı.
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