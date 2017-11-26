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Üsküdar’da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Üsküdar’da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Üsküdar'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan araçtan yaralıyı vatandaşlar çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Üsküdar'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan araçtan yaralıyı vatandaşlar çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza, 00.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Altunizade Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 NT 2135 plakalı otomobil devrildi. Devrilmenin etkisiyle araçta bulunan İsmail Erkan yaralandı. Erkan çevredeki vatandaşların yardımıyla arabadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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